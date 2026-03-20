ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У "Дії" тимчасово не працюватиме частина послуг: які сервіси на паузі та чому

19:35 20.03.2026 Пт
2 хв
Які сервіси доведеться відкласти через технічні роботи?
Сергій Козачук
Фото: робота сервісів "Дія" буде тимчасово обмежена (Віталій Носач/РБК-Україна)

У застосунку та на порталі "Дія" частину сервісів тимчасово призупинять через планові технічні роботи в державних реєстрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку "Дії" у Facebook.

Читайте також: "Резерв+" тимчасово призупинить роботу: Міноборони розповіло, як уникнути проблем

Які послуги будуть недоступні

Як зазначають на порталі, через регламентні роботи в реєстрі "Оберіг" до 9:00 21 березня не працюватиме комплекс послуг, пов'язаних із бронюванням та військовим обліком:

  • відображення військово-облікового документа;
  • бронювання працівників та перевірка відомостей про них;
  • продовження або анулювання чинного бронювання.

Також з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня буде неможливо перереєструвати автомобіль. Це пов'язано з оновленням Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Усі інші сервіси в "Дії" продовжують працювати у штатному режимі без пауз.

Користувачам радять планувати отримання зазначених послуг заздалегідь.

Що відомо про цифровізацію армії

Нагадаємо, що Міністерство оборони вже попереджало, що застосунок "Резерв+" також тимчасово призупинить роботу для проведення технічних оновлень. Це пов'язано з інтеграцією нових сервісів та стабілізацією взаємодії з реєстром "Оберіг".

Крім того, Кабінет міністрів нещодавно змінив правила роботи застосунку "Армія+". Нововведення стосуються переліку документів, які військові можуть подавати в електронному форматі, що має значно спростити бюрократичні процедури в лавах ЗСУ.

Також варто зазначити, що цифровізація військового обліку поступово витісняє старі формати. Зокрема, електронний військовий квиток у "Резерв+" отримав таку ж юридичну силу, як і паперовий, і став обов'язковим для пред'явлення під час перевірки документів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Дія
Новини
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО