В "Дії" временно не будет работать часть услуг: какие сервисы на паузе и почему

19:35 20.03.2026 Пт
2 мин
Какие сервисы придется отложить из-за технических работ?
aimg Сергей Козачук
В "Дії" временно не будет работать часть услуг: какие сервисы на паузе и почему

В приложении и на портале "Дія" часть сервисов временно приостановят из-за плановых технических работ в государственных реестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу "Дії" в Facebook.

Какие услуги будут недоступны

Как отмечают на портале, из-за регламентных работ в реестре "Оберіг" до 9:00 21 марта не будет работать комплекс услуг, связанных с бронированием и военным учетом:

  • отображение военно-учетного документа;
  • бронирование работников и проверка сведений о них;
  • продление или аннулирование действующего бронирования.

Также с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта будет невозможно перерегистрировать автомобиль. Это связано с обновлением Единого государственного реестра транспортных средств.

Все остальные сервисы в "Дії" продолжают работать в штатном режиме без пауз.

Пользователям советуют планировать получение указанных услуг заранее.

Что известно о цифровизации армии

Напомним, что Министерство обороны уже предупреждало, что приложение "Резерв+" также временно приостановит работу для проведения технических обновлений. Это связано с интеграцией новых сервисов и стабилизацией взаимодействия с реестром "Оберег".

Кроме того, Кабинет министров недавно изменил правила работы приложения "Армия+". Нововведения касаются перечня документов, которые военные могут подавать в электронном формате, что должно значительно упростить бюрократические процедуры в рядах ВСУ.

Также стоит отметить, что цифровизация воинского учета постепенно вытесняет старые форматы. В частности, электронный военный билет в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный, и стал обязательным для предъявления при проверке документов.

