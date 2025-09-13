У "Дії" тимчасово не працюватиме частина послуг: терміни та причина

З вечора суботи частина державних послуг у застосунку "Дія" стане тимчасово недоступною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Повідомляється, що з 20:00 13 вересня й до 8:00 15 вересня деякі послуги та сервіси в "Дії" тимчасово не працюватимуть.
Якщо є необхідність скористатися послугами та сервісами, пов’язаними з реєстрами (ЄДР, ДРАЦС, ДРРП), варто зробити це завчасно або після завершення оновлення.
Чому послуги зникають з "Дії" під час технічних робіт
"Дія" - це агрегатор послуг, який показує дані з державних реєстрів. Коли реєстри оновлюються, деякі послуги стають на паузу разом із ними.
Перелік послуг, що тимчасово не працюють:
Інші послуги та сервіси, за даними "Дії" працюватимуть без змін.
Зауважимо, що українці можуть замовити витяг про несудимість із проставленням апостиля просто через застосунок "Дія".
Документ стане у пригоді при:
Крім цього ми писали, що міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширять в "Дії" шістьма новими категоріями.