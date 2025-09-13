UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У "Дії" тимчасово не працюватиме частина послуг: терміни та причина

Фото: у "Дії" запланована технічна перерва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

З вечора суботи частина державних послуг у застосунку "Дія" стане тимчасово недоступною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Повідомляється, що з 20:00 13 вересня й до 8:00 15 вересня деякі послуги та сервіси в "Дії" тимчасово не працюватимуть.

У цей час триватиме оновлення реєстрів Мін’юсту, необхідне для їхньої безпечної та коректної роботи.

Якщо є необхідність скористатися послугами та сервісами, пов’язаними з реєстрами (ЄДР, ДРАЦС, ДРРП), варто зробити це завчасно або після завершення оновлення.

Чому послуги зникають з "Дії" під час технічних робіт 

"Дія" - це агрегатор послуг, який показує дані з державних реєстрів. Коли реєстри оновлюються, деякі послуги стають на паузу разом із ними.

Перелік послуг, що тимчасово не працюють:

  • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП,
  • Дія.QR,
  • єВідновлення,
  • Бронювання працівників,
  • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС,
  • Перереєстрація авто,
  • Актові записи про зміну імені,
  • Актові записи про народження,
  • Актові записи про шлюб,
  • Актові записи про розлучення,
  • Свідоцтва про народження,
  • Витяг про місце проживання дитини,
  • Заява про субсидію,
  • єМалятко,
  • Державна реєстрація прав на нерухоме майно,
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
  • Витяг з ЄДР,
  • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту,
  • Зміна місця проживання,
  • Заяви до міжнародного Реєстру збитків,
  • Гранти єРобота,
  • Будівельні послуги,
  • еПідприємець,
  • єОселя,
  • єДекларація,
  • Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Інші послуги та сервіси, за даними "Дії" працюватимуть без змін. 

Оновлення в "Дії"

Зауважимо, що українці можуть замовити витяг про несудимість із проставленням апостиля просто через застосунок "Дія".

Документ стане у пригоді при:

  • вступі до іноземних вишів,
  • оформленні віз,
  • посвідок на проживання,
  • під час працевлаштування за кордоном.

Крім цього ми писали, що міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширять в "Дії" шістьма новими категоріями.

