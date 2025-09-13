В "Дії" временно не будет работать часть услуг: сроки и причина

Сообщается, что с 20:00 13 сентября и до 8:00 15 сентября некоторые услуги и сервисы в "Дії" временно не будут работать.

В это время будет продолжаться обновление реестров Минюста, необходимое для их безопасной и корректной работы.

Если есть необходимость воспользоваться услугами и сервисами, связанными с реестрами (ЕГР, ГРАГС, ГРВП), стоит сделать это заблаговременно или после завершения обновления.

Почему услуги исчезают из "Дії" во время технических работ

"Дія" - это агрегатор услуг, который показывает данные из государственных реестров. Когда реестры обновляются, некоторые услуги становятся на паузу вместе с ними.

Перечень услуг, которые временно не работают:

Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП,

Действие.QR,

еВідновлення,

Бронирование работников,

Повторные свидетельства и выписки из ДРАЦС,

Перерегистрация авто,

Актовые записи о смене имени,

Актовые записи о рождении,

Актовые записи о браке,

Актовые записи о разводе, Актовые записи о разводе,

Свидетельства о рождении,

Выписка о месте проживания ребенка,

Заявление о субсидии,

еМалятко,

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество,

Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество,

Выписка из ЕГР,

Регистрация ООО на основании модельного устава,

Изменение места жительства,

Заявления в международный Реестр убытков,

Гранты естьРабота,

Строительные услуги,

еПредприниматель,

еДомовольство,

еДекларация,

Брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Другие услуги и сервисы, по данным "Дії" будут работать без изменений.