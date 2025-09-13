В "Дії" временно не будет работать часть услуг: сроки и причина

С вечера субботы часть государственных услуг в приложении "Дія" станет временно недоступной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Сообщается, что с 20:00 13 сентября и до 8:00 15 сентября некоторые услуги и сервисы в "Дії" временно не будут работать.
Если есть необходимость воспользоваться услугами и сервисами, связанными с реестрами (ЕГР, ГРАГС, ГРВП), стоит сделать это заблаговременно или после завершения обновления.
Почему услуги исчезают из "Дії" во время технических работ
"Дія" - это агрегатор услуг, который показывает данные из государственных реестров. Когда реестры обновляются, некоторые услуги становятся на паузу вместе с ними.
Перечень услуг, которые временно не работают:
Другие услуги и сервисы, по данным "Дії" будут работать без изменений.
Заметим, что украинцы могут заказать выписку о несудимости с проставлением апостиля прямо через приложение "Дія".
Документ пригодится при:
Кроме этого мы писали, что международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширят в "Дії" шестью новыми категориями.