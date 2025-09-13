RU

Общество Образование Деньги Изменения

В "Дії" временно не будет работать часть услуг: сроки и причина

Фото: в "Дії" запланирован технический перерыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

С вечера субботы часть государственных услуг в приложении "Дія" станет временно недоступной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Сообщается, что с 20:00 13 сентября и до 8:00 15 сентября некоторые услуги и сервисы в "Дії" временно не будут работать.

В это время будет продолжаться обновление реестров Минюста, необходимое для их безопасной и корректной работы.

Если есть необходимость воспользоваться услугами и сервисами, связанными с реестрами (ЕГР, ГРАГС, ГРВП), стоит сделать это заблаговременно или после завершения обновления.

Почему услуги исчезают из "Дії" во время технических работ

"Дія" - это агрегатор услуг, который показывает данные из государственных реестров. Когда реестры обновляются, некоторые услуги становятся на паузу вместе с ними.

Перечень услуг, которые временно не работают:

  • Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП,
  • Действие.QR,
  • еВідновлення,
  • Бронирование работников,
  • Повторные свидетельства и выписки из ДРАЦС,
  • Перерегистрация авто,
  • Актовые записи о смене имени,
  • Актовые записи о рождении,
  • Актовые записи о браке,
  • Актовые записи о разводе, Актовые записи о разводе,
  • Свидетельства о рождении,
  • Выписка о месте проживания ребенка,
  • Заявление о субсидии,
  • еМалятко,
  • Государственная регистрация прав на недвижимое имущество,
  • Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество,
  • Выписка из ЕГР,
  • Регистрация ООО на основании модельного устава,
  • Изменение места жительства,
  • Заявления в международный Реестр убытков,
  • Гранты естьРабота,
  • Строительные услуги,
  • еПредприниматель,
  • еДомовольство,
  • еДекларация,
  • Брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Другие услуги и сервисы, по данным "Дії" будут работать без изменений.

Обновления в "Дії"

Заметим, что украинцы могут заказать выписку о несудимости с проставлением апостиля прямо через приложение "Дія".

Документ пригодится при:

  • поступлении в иностранные вузы,
  • оформлении виз,
  • видов на жительство,
  • при трудоустройстве за рубежом.

Кроме этого мы писали, что международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширят в "Дії" шестью новыми категориями.

Дия