UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У "Дії" тестують нову послугу: що про це відомо та як доєднатися

Фото: у "Дії" тестують нову послугу(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У застосунку "Дія" запустили бета-тестування оплати штрафу за адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, люди часто здійснюють адмінпорушення, адже не знають закони та правила. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці.

Нова послуга в "Дії" дасть змогу сплатити штраф без купи паперів, походів до суду та банку. Для цього потрібно лише кілька кліків у додатку.

Наразі Мінцифрі слід переконатися, що послуга працює максимально зручно та коректно. Для цього й проводять бета-тестування.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням, якщо людина досягла 16 років, має верифікований Реєстраційний номер облікової картки платника податків у "Дії" та судову справу зі штрафом за адмінпорушення. 

Нововведення в "Дії"

Нещодавно "Дія" запустила нову послугу - у застосунку можна надсилати копію студентського за кілька кліків.

До того ж, через портал можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДияМінцифра