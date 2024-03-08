У "Дії" спростили подання декларації до НАЗК: як змінилась процедура

У порталі "Дія" запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram .

"Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер - кілька кліків у "Дії", - йдеться в повідомленні.

За нововведеною процедурою, декларант з порталу НАЗК надсилатиме члену сімʼї в "Дію" запит.

Після підтвердження членом сімʼї в застосунку Національне агентство з питань запобігання корупції збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.

"Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування - це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним. Відкриті дані, відкриті декларації - основа антикорупційної роботи влади", - зауважив Федоров.