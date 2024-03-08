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В "Дії" упростили подачу декларации в НАПК: как изменилась процедура

Украина, Пятница 08 марта 2024 12:12
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В "Дії" упростили подачу декларации в НАПК: как изменилась процедура Фото: в Дії упростили подачу декларации в НАПК (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В портале "Дія" запустили новую услугу для чиновников, ежегодно представляющих электронные декларации. Во время декларирования должностному лицу нужно внести информацию не только о себе, но и о членах семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram .

"Раньше родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, машинах, других активах, заказывать справку о доходах, а теперь - несколько кликов в "Дії", - говорится в сообщении.

Согласно нововведенной процедуре, декларант с портала НАПК будет направлять члену семьи в "Дію" запрос.

После подтверждения членом семьи в приложении Национальное агентство по предотвращению коррупции соберет информацию о его активах и доходах из реестров и сразу передаст декларанту в форме, как следует указывать в декларации.

"Это первая, но не последняя совместная услуга с НАПК. Электронное декларирование - это о подотчетности и ответственности должностных лиц. Взаимодействие между реестрами делает процесс декларирования прозрачным, удобным и автоматическим. Открытые данные, открытые декларации – основа антикоррупционной работы власти", - подчеркнул Федоров.

Упрощение оформления документов через "Действие"

Напомним, в Украине решили упростить процесс оформления субсидии через портал "Действие". Теперь людям на это понадобится втрое меньше времени.

Кроме того, украинцы могут подать заявление о регистрации брака посредством приложения "Действие". Для этого нужно проделать несколько простых шагов.

Также мы объясняли, как можно заменить водительское удостоверение онлайн в несколько кликов.

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