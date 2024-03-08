В "Дії" упростили подачу декларации в НАПК: как изменилась процедура
В портале "Дія" запустили новую услугу для чиновников, ежегодно представляющих электронные декларации. Во время декларирования должностному лицу нужно внести информацию не только о себе, но и о членах семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram .
"Раньше родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, машинах, других активах, заказывать справку о доходах, а теперь - несколько кликов в "Дії", - говорится в сообщении.
Согласно нововведенной процедуре, декларант с портала НАПК будет направлять члену семьи в "Дію" запрос.
После подтверждения членом семьи в приложении Национальное агентство по предотвращению коррупции соберет информацию о его активах и доходах из реестров и сразу передаст декларанту в форме, как следует указывать в декларации.
"Это первая, но не последняя совместная услуга с НАПК. Электронное декларирование - это о подотчетности и ответственности должностных лиц. Взаимодействие между реестрами делает процесс декларирования прозрачным, удобным и автоматическим. Открытые данные, открытые декларации – основа антикоррупционной работы власти", - подчеркнул Федоров.
Упрощение оформления документов через "Действие"
Напомним, в Украине решили упростить процесс оформления субсидии через портал "Действие". Теперь людям на это понадобится втрое меньше времени.
Кроме того, украинцы могут подать заявление о регистрации брака посредством приложения "Действие". Для этого нужно проделать несколько простых шагов.
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