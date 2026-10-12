Дії Росії проти Європи вже не гібридні, а військові, - Сибіга

За його словами, за акціями, які проводять під чужими прапорами, стоїть Росія. Міністр наголосив, що такі дії вже давно не можна називати лише гібридними, хоча визнав: європейським країнам часом некомфортно прямо говорити про характер загроз.

В інтерв'ю Сибігу запитали, як він оцінює дії Росії на території Європи, якщо не вважати їх гібридними.

"Я вважаю, що це, по суті, військові операції, враховуючи їхні наслідки", - відповів глава українського МЗС.

Він пояснив, що під час таких операцій застосовують зброю, страждають люди, а цілями стають, зокрема, військові та стратегічно важливі об'єкти.

На думку Сибіги, характер цих дій вимагає від європейських країн відповідної реакції в усіх вимірах. Ідеться не лише про політичну оцінку подій, а й про належне реагування на загрози безпеці.