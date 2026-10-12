Дії Росії проти Європи вже не гібридні, а військові, - Сибіга

Російські дії в Європі вже мають ознаки військових операцій, оскільки призводять до людських жертв і зачіпають важливі об'єкти. Україна закликає реагувати на них відповідно.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Украни Андрій Сибіга.
За його словами, за акціями, які проводять під чужими прапорами, стоїть Росія. Міністр наголосив, що такі дії вже давно не можна називати лише гібридними, хоча визнав: європейським країнам часом некомфортно прямо говорити про характер загроз.
В інтерв'ю Сибігу запитали, як він оцінює дії Росії на території Європи, якщо не вважати їх гібридними.
"Я вважаю, що це, по суті, військові операції, враховуючи їхні наслідки", - відповів глава українського МЗС.
Він пояснив, що під час таких операцій застосовують зброю, страждають люди, а цілями стають, зокрема, військові та стратегічно важливі об'єкти.
На думку Сибіги, характер цих дій вимагає від європейських країн відповідної реакції в усіх вимірах. Ідеться не лише про політичну оцінку подій, а й про належне реагування на загрози безпеці.
Нагадаємо, європейські країни дедалі частіше повідомляють про російські диверсії, підпали, кібератаки та спроби втручання в роботу критичної інфраструктури. У НАТО закликали готуватися до нової хвилі.
У Польщі також заявляли про активізацію російських спецслужб проти інфраструктури, яка забезпечує підтримку України. Серед потенційних цілей називали залізницю, мости та прикордонні переходи.
Більше про масштаби російських диверсій у Європі, методи вербування виконавців та відповідь європейських країн читайте в матеріалі РБК-Україна "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа.