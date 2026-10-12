Действия России против Европы уже не гибридные, а военные, - Сибига

По его словам, за акциями, проводимыми под чужими флагами, стоит Россия. Министр подчеркнул, что такие действия уже давно нельзя называть только гибридными, хотя признал: европейским странам порой некомфортно прямо говорить о характере угроз.

В интервью Сибигу спросили, как он оценивает действия России на территории Европы, если не считать их гибридными.

"Я считаю, что это, в сущности, военные операции, учитывая их последствия", - ответил глава украинского МИД.

Он объяснил, что при таких операциях применяют оружие, страдают люди, а целями становятся, в частности, военные и стратегически важные объекты.

По мнению Сибиги, характер этих действий требует от европейских стран ответной реакции во всех измерениях. Речь идет не только о политической оценке событий, но и о надлежащем реагировании на угрозы безопасности.