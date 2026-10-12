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Графики отключения света Война в Украине

Действия России против Европы уже не гибридные, а военные, - Сибига

10:43 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

Российские действия в Европе уже имеют признаки военных операций, поскольку приводят к человеческим жертвам и затрагивают важные объекты. Украина призывает реагировать на них соответственно.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, за акциями, проводимыми под чужими флагами, стоит Россия. Министр подчеркнул, что такие действия уже давно нельзя называть только гибридными, хотя признал: европейским странам порой некомфортно прямо говорить о характере угроз.

В интервью Сибигу спросили, как он оценивает действия России на территории Европы, если не считать их гибридными.

"Я считаю, что это, в сущности, военные операции, учитывая их последствия", - ответил глава украинского МИД.

Он объяснил, что при таких операциях применяют оружие, страдают люди, а целями становятся, в частности, военные и стратегически важные объекты.

По мнению Сибиги, характер этих действий требует от европейских стран ответной реакции во всех измерениях. Речь идет не только о политической оценке событий, но и о надлежащем реагировании на угрозы безопасности.

Напомним, европейские страны все чаще сообщают о российских диверсиях, поджогах, кибератаках и попытках вмешательства в работу критической инфраструктуры. В НАТО призвали готовиться к новой волне.

В Польше также заявляли об активизации российских спецслужб против инфраструктуры, обеспечивающей поддержку Украины. Среди потенциальных целей называли железную дорогу, мосты и пограничные переходы.

Больше о масштабах российских диверсий в Европе, методах вербовки исполнителей и ответе европейских стран читайте в материале РБК-Украина "Одноразовые агенты" и подпали: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем соответствует Европа.

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УкраинаГибридная войнаРоссийская ФедерацияМИД УкраиныАндрей Сибига