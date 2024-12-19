У "Дії" не працюватиме одразу низка послуг: в чому причина

В "Дії" тимчасово не працюють відразу кілька послуг. Причиною тому оновлення реєстрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія"
"Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи, тож у цей час ви не можете скористатися послугами онлайн", - пояснили в компанії.
"Дія" нагадала, що застосунок не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.
Наразі в "Дії" тимчасово не працюють:
Водночас не працюватимуть і інші сервіси, що пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану та Держреєстром речових прав, Державний реєстр обтяжень рухомого майна.
"Коли все запрацює, повідомимо в соцмережах", - додали в компанії.
Нагадаємо, раніше ми писали, як отримати компенсацію за зруйноване житло на порталі "Дія".
Водночас зауважимо, що на порталі "Дія" роботодавці мають можливість отримати компенсацію за витрати на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) внаслідок бойових дій.
Крім того, Кабінет міністрів України спростив процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження дитини за програмою "єМалятко".
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