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В "Дії" не будет работать сразу ряд услуг: в чем причина

Фото: В "Дії" не будет работать сразу ряд услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В "Дії" временно не работают сразу несколько услуг. Причиной тому обновление реестров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія"

"Реестры Минюста обновляются, государственное предприятие Национальные информационные системы проводит технические работы, поэтому в это время вы не можете воспользоваться услугами онлайн", - пояснили в компании.

"Дія" напомнила, что приложение не сохраняет личные данные, а лишь подтягивает из реестров информацию.

Сейчас в "Дії" временно не работают:

  • услуги ФЛП и ООО;
  • перерегистрация авто;
  • бронирование работников;
  • "єВідновлення";
  • выписка из ЕГР;
  • актовые записи;
  • сообщение о поврежденном\уничтоженном имуществе.

В то же время не будут работать и другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния и Госреестром прав, Государственный реестр обременений движимого имущества.

"Когда все заработает, сообщим в соцсетях", - добавили в компании.

Напомним, ранее мы писали, как получить компенсацию за разрушенное жилье на портале "Дія".

В то же время отметим, что на портале "Дія" работодатели имеют возможность получить компенсацию за расходы на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в результате боевых действий.

Кроме того, Кабинет министров Украины упростил процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения ребенка по программе "еМалятко".

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Дия