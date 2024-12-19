В "Дії" не будет работать сразу ряд услуг: в чем причина

В "Дії" временно не работают сразу несколько услуг. Причиной тому обновление реестров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія"
"Реестры Минюста обновляются, государственное предприятие Национальные информационные системы проводит технические работы, поэтому в это время вы не можете воспользоваться услугами онлайн", - пояснили в компании.
"Дія" напомнила, что приложение не сохраняет личные данные, а лишь подтягивает из реестров информацию.
Сейчас в "Дії" временно не работают:
В то же время не будут работать и другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния и Госреестром прав, Государственный реестр обременений движимого имущества.
"Когда все заработает, сообщим в соцсетях", - добавили в компании.
Напомним, ранее мы писали, как получить компенсацию за разрушенное жилье на портале "Дія".
В то же время отметим, что на портале "Дія" работодатели имеют возможность получить компенсацию за расходы на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в результате боевых действий.
Кроме того, Кабинет министров Украины упростил процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения ребенка по программе "еМалятко".
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