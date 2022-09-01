В "Дії" появились новые услуги для иностранцев

Для того, чтобы пользовались услугами в "Дії", нужно лишь загрузить вид на жительство в приложение.

Чтобы документ отображался в "Дії", нужно иметь:

биометричесий вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;

идентификационный номер (РНОКПП);

смартфон с NFC-чипом;

банковский счет для авторизации через BankID;

налоговый номер.

Вид на постоянное и временное проживание будет доступен среди документов в "Дії".

С инструкцией по загрузке вида на жительство в "Дію" можно ознакомиться на видео.