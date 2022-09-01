UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Дії" появились новые услуги для иностранцев

Фото: в" действии " появилось две новые услуги для иностранцев (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В приложении "Дія" появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Facebook.

Для того, чтобы пользовались услугами в "Дії", нужно лишь загрузить вид на жительство в приложение.

Чтобы документ отображался в "Дії", нужно иметь:

  • биометричесий вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;
  • идентификационный номер (РНОКПП);
  • смартфон с NFC-чипом;
  • банковский счет для авторизации через BankID;
  • налоговый номер.

Вид на постоянное и временное проживание будет доступен среди документов в "Дії".

С инструкцией по загрузке вида на жительство в "Дію" можно ознакомиться на видео.

Напомним, недавно "Дія" получило новое крупное обновление - в приложении появились четыре новых сервиса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДияМинцифра