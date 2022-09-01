В "Дії" появились новые услуги для иностранцев

В приложении "Дія" появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Facebook.
Для того, чтобы пользовались услугами в "Дії", нужно лишь загрузить вид на жительство в приложение.
Чтобы документ отображался в "Дії", нужно иметь:
Вид на постоянное и временное проживание будет доступен среди документов в "Дії".
С инструкцией по загрузке вида на жительство в "Дію" можно ознакомиться на видео.
Напомним, недавно "Дія" получило новое крупное обновление - в приложении появились четыре новых сервиса.
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