У "Дії" з'явилися нові послуги для іноземців

Для того, аби користувалися послугами в "Дії", потрібно лише завантажити посвідку на проживання в застосунок.

Щоб документ відображався в "Дії", потрібно мати:

біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;

ідентифікаційний номер (РНОКПП);

смартфон з NFC-чипом;

банківський рахунок для авторизації через BankID;

податковий номер.

Посвідка на постійне та тимчасове проживання буде доступна серед документів у "Дії".

З інструкцією щодо завантаження посвідки на проживання в "Дію" можна ознайомитися на відео.