У "Дії" з'явилася нова послуга для ФОПів: як нею скористатися

Фото: декларацію платника єдиного податку за ставкою 2% можна подати в "Дії" (Віталія Носач, РБК-Україна)

Подати декларацію платника єдиного податку 2% і сплатити його можна і в "Дії". Це можуть зробити ФОПи-спрощенці 3 групи із застосуванням спеціальної ставки 2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної податкової служби (ДПС).

Подача декларації Для подачі декларації потрібно: - авторизуватись у застосунку Дія та у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" - "Декларація платника єдиного податку 2%" за відповідний місяць;

- ввести суму отриманого доходу за обраний місяць;

- перевірити контактні дані та декларацію (за потреби - відкоригувати);

- підписати її Дія.Підписом та надіслати. Сплата податку Для сплати податку необхідно: - авторизуватися у застосунку Дія та у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" - "Сплата єдиного податку 2%" за відповідний місяць;

- ввести суму отриманого доходу за обраний місяць та перевірити розраховану суму податку до сплати;

- обрати спосіб оплати та сплатити.

Зарахування коштів відбувається протягом 3 робочих днів, перевірити можна у "Розрахунках з бюджетом". Нагадаємо, що декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України. Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.