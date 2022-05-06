На портале "Дія" появилась новая услуга для ФОПов
Фото: На портале "Дія" появилась новая услуга для ФОПов (Виталий Носач, РБК-Украина)
На портале "Дія" появилась новая услуга для ФОПов. Теперь предприниматели могут сменить имя владельца и место нахождения онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
"Не нужно идти в городской совет, ЦПАУ или нотариус, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", - написал министр.
Новая услуга на портале "Дія" выглядит следующим образом:
- несколько минут за заполнение заявления
- сутки на рассмотрение
- оплата 190 гривен вместо 250 гривен.
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