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У "Дії" повернулися послуги “єОселя” та зміна місця проживання

Фото: У “Дії” повернули популярні послуги (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

У застосунку "Дія" знову доступні популярні послуги - сервіс пільгової іпотеки "єОселя" та функція зміни місця проживання. Тепер отримати власне житло на вигідних умовах чи змінити реєстрацію можна швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Що таке "єОселя"

"єОселя" - це інноваційний спосіб оформлення пільгової іпотеки без паперової тяганини. Сервіс пропонує вигідні умови:

  • Ставка 3 % та 7 % - для громадян.
  • Мінімальний перший внесок - для молоді до 26 років стартує від 10%.

Сервіс дозволяє подати заявку одночасно до кількох банків, що збільшує шанси на успішне оформлення. Весь процес здійснюється прямо у застосунку "Дія", без потреби відвідувати банківські установи.

Зміна місця проживання

Для жінок, дітей та чоловіків, які не підлягають мобілізації, послуга "Зміна місця проживання" стала ще зручнішою. Тепер достатньо кількох кліків у Дії, щоб:

  • змінити адресу реєстрації;
  • уникнути черг в адміністративних установах.

 

Нагадаємо, що на порталі "Дія" відновили послугу закриття ФОП. Це можна знову зробити з мінімальним часом очікування.

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