У "Дії" повернулися послуги “єОселя” та зміна місця проживання

У застосунку "Дія" знову доступні популярні послуги - сервіс пільгової іпотеки "єОселя" та функція зміни місця проживання. Тепер отримати власне житло на вигідних умовах чи змінити реєстрацію можна швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
"єОселя" - це інноваційний спосіб оформлення пільгової іпотеки без паперової тяганини. Сервіс пропонує вигідні умови:
Сервіс дозволяє подати заявку одночасно до кількох банків, що збільшує шанси на успішне оформлення. Весь процес здійснюється прямо у застосунку "Дія", без потреби відвідувати банківські установи.
Для жінок, дітей та чоловіків, які не підлягають мобілізації, послуга "Зміна місця проживання" стала ще зручнішою. Тепер достатньо кількох кліків у Дії, щоб:
Нагадаємо, що на порталі "Дія" відновили послугу закриття ФОП. Це можна знову зробити з мінімальним часом очікування.