На порталі "Дія" знову можна закрити ФОП

На порталі "Дія" відновили послугу закриття ФОП. Це можна знову зробити з мінімальним часом очікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram .

При цьому міністр уточнив, що про відновлення інших сервісів у "Дії" він повідомить пізніше.

Він додав, що автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор і зменшує час очікування.

"Автоматичне закриття ФОП знову працює на порталі "Дія". Якщо вирішили змінити діяльність або масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом", - зазначив Федоров.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, у грудні стало відомо про масштабну кібератаку на українські держреєстри. У зв'язку з цим тимчасово перестали працювати сервіси в "Дії".

Зокрема, українці не могли закривати і відкривати ФОП через портал "Дія".

Лише 10 січня стало відомо, що через портал знову можна відкрити ФОП.

Детально про кібератаку на держреєстри - в матеріалі РБК-Україна.

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