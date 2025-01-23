В "Дію" вернулись услуги "еОселя" и смена места жительства

В приложении "Дія" снова доступны популярные услуги - сервис льготной ипотеки "еОселя" и функция изменения места жительства. Теперь получить собственное жилье на выгодных условиях или изменить регистрацию можно быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
"еОселя" - это инновационный способ оформления льготной ипотеки без бумажной волокиты. Сервис предлагает выгодные условия:
Сервис позволяет подать заявку одновременно в несколько банков, что увеличивает шансы на успешное оформление. Весь процесс осуществляется прямо в приложении "Дія", без необходимости посещать банковские учреждения.
Для женщин, детей и мужчин, которые не подлежат мобилизации, услуга "Смена места жительства" стала еще удобнее. Теперь достаточно нескольких кликов в Дії, чтобы:
Напомним, что на портале "Дія" возобновили услугу закрытия ФЛП. Это можно снова сделать с минимальным временем ожидания.