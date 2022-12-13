У "Дії" переселенці можуть змінити адресу реєстрації або знятись з обліку

"Нові автоматичні послуги для вимушених переселенців у "Дії". Змінити місце проживання ВПО та скасувати статус тепер можна онлайн", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ще на початку повномасштабного вторгнення додали можливість отримати довідку ВПО та оформити виплати. Цим сервісом скористалися понад 1,4 млн українців. Від сьогодні в застосунку "Дія" доступні ще дві нові автоматичні послуги для переселенців:

зміна місця реєстрації (якщо ви переїхали до іншого міста України);

скасування статусу ВПО (якщо повернулися додому).

Зазначено, що обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення.

Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, треба було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де ви тимчасово перебуваєте. Зараз це кілька кліків у застосунку "Дія".



У Міністерстві додали, що скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в "Дії". Для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.