В "Дії" переселенцы могут изменить адрес регистрации или сняться с учета

"Новые автоматические услуги для вынужденных переселенцев в "Дії". Изменить место жительства ВПЛ и отменить статус теперь можно онлайн", - говорится в сообщении.

Как известно, еще в начале полномасштабного вторжения добавили возможность получить справку ВПЛ и оформить выплаты. Этим сервисом воспользовалось более 1,4 млн украинцев. С сегодняшнего дня в приложении "Дія" доступны еще две новые автоматические услуги для переселенцев:

изменение места регистрации (если вы переехали в другой город Украины);

отмена статуса ВПЛ (если вернулись домой).

Указано, что обе услуги автоматически. Это означает, что процесс проходит без участия госслужащего, а вам больше не нужно ждать его решения.

Раньше, чтобы получить услуги для внутренне перемещенных лиц, нужно было идти в органы социальной защиты в том населенном пункте, где вы находитесь. Сейчас это несколько кликов в приложении "Дія".



В Министерстве добавили, что воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в "Дії". Для изменения места регистрации ВПЛ необходимо физически находиться на месте временного места жительства, чтобы подтвердить геолокацию.