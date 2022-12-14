В "Дії" обновили COVID-сертификаты: можно сгенерировать документ о новой дозе вакцины

В "Дії" обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

Для того чтобы обновить сертификат нужно:

зайти в приложение,

нажать Услуги,

выбрать COVID-сертификаты,

кликнуть Получить.

Через несколько минут сертификат появится среди документов. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.

Напомним, недавно Кабмин утвердил изменения в COVID-сертификатах, усовершенствовав механизм их формирования и использования.

РБК-Украина также сообщало, что в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дії" без пластикового аналога.

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