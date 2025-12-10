В "Дії" незабаром з'явиться мапа xPON-провайдерів інтернету, - Федоров

"Українці зможуть перевірити через застосунок "Дія", чи під’єднаний їхній будинок до енергонезалежної xPON-мережі. Це допоможе оцінити стабільність інтернету, щоб ви могли спланувати роботу чи навчання під час знеструмлень. Послугу запустимо в січні 2026 року", - написав Федоров.

За його словами, на мапі можна буде зробити наступне:

побачити, які провайдери обслуговують конкретний будинок та надають доступ до інтернету за технологією xPON;

з'ясувати, скільки годин працюватиме інтернет у разі знеструмлень.

Також Федоров анонсував можливість залишати відгуки та пропозиції щодо якості роботи провайдера. Це повинно створити здорову конкуренцію між провайдерами та загалом підвищить стійкість телеком-інфраструктури по всій Україні.

"Мапа покаже реальний стан покриття енергонезалежним інтернетом по всій країні. Це також дасть змогу виявляти "білі плями" та спрямовувати ресурси туди, де зв’язок потрібен найбільше - особливо в прифронтових громадах", - резюмував він.