Общество Образование Деньги Изменения

В "Дії" вскоре появится карта xPON-провайдеров интернета, - Федоров

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Украине в приложении "Дія" появится карта xPON-провайдеров. Это поможет украинцам проверить, будет ли у них стабильный интернет во время отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Украинцы смогут проверить через приложение "Дія", подключен ли их дом к энергонезависимой xPON-сети. Это поможет оценить стабильность интернета, чтобы вы могли спланировать работу или учебу во время обесточивания. Услугу запустим в январе 2026 года", - написал Федоров.

По его словам, на карте можно будет сделать следующее:

  • увидеть, какие провайдеры обслуживают конкретный дом и предоставляют доступ к интернету по технологии xPON;
  • выяснить, сколько часов будет работать интернет в случае обесточивания.

Также Федоров анонсировал возможность оставлять отзывы и предложения по качеству работы провайдера. Это должно создать здоровую конкуренцию между провайдерами и в целом повысит устойчивость телеком-инфраструктуры по всей Украине.

"Карта покажет реальное состояние покрытия энергонезависимым интернетом по всей стране. Это также позволит выявлять "белые пятна" и направлять ресурсы туда, где связь нужна больше всего - особенно в прифронтовых общинах", - резюмировал он.

 

Напомним, что в конце ноября 2024 года Министерство цифровой трансформации представило технологию xPON, которая позволяет сохранять домашний интернет во время отключений электроэнергии. Технология xPON обеспечивает стабильное подключение даже при отключении электричества.

Добавим, что в приложении "Дія" может появиться новый сервис, который позволит украинцам фиксировать нарушения правил парковки с помощью фото и геолокации. Соответствующее решение разработала команда финалистов первого государственного хакатона Diia.AIContest.

Михаил ФедоровМінцифраДия