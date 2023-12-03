В "Дії" можна отримати англомовну версію низки документів: інструкція

В мобільному додатку сервісу "Дія" з'явилась можливість отримати англомовну версію низки документів. Йдеться про закордонний паспорт та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді", - додає пресслужба.

Фото: в "Дії" можна отримати англомовну версію низки документів (t.me/diia_gov)

"Держава в смартфоні - коли не треба йти до спеціалістів, щоб отримати документ англійською! Достатньо відкрити застосунок "Дія", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів тим часом підтримав запуск сервісу для держслужбовців "Дія.Офіс", який допоможе цифровізувати роботу та зробити її більш прозорою.

Тим часом в "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.