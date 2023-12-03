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В "Дія" можно получить англоязычную версию ряда документов: инструкция

Фото: в "Дія" можно получить англоязычную версию ряда документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В мобильном приложении сервиса "Дія" появилась возможность получить англоязычную версию ряда документов. Речь идет о загранпаспорте и других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

"Государство в смартфоне - когда не надо идти к специалистам, чтобы получить документ на английском! Достаточно открыть приложение "Дія", - пишет пресс-служба.  

Новая функция позволяет получить англоязычную версию ряда документов, а именно: 

  • загранпаспорт;
  • техпаспорт;
  • водительское удостоверение.

Фото: в "Дія" можно получить англоязычную версию ряда документов (t.me/diia_gov)

Как воспользоваться сервисом:

  • зайдите в приложение; 
  • найдите документ, который нужно перевести;
  • нажмите на три точки в правом нижнем углу документа;
  • нажмите "Перевести на английский". 

"Права и техпаспорт имеют международную кодировку, которую используют в ЕС, США и Канаде", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабинет министров в это время поддержал запуск сервиса для госслужащих "Дія.Офіс", который поможет цифровизировать работу и сделать ее более прозрачной.

Тем временем в "Дія" усовершенствовали услугу замены водительских прав. Теперь заказать доставку удостоверения можно на любой удобный адрес.

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