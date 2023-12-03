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В "Дії" можна отримати англомовну версію низки документів: інструкція

Неділя 03 грудня 2023 08:31
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В "Дії" можна отримати англомовну версію низки документів: інструкція Фото: в "Дії" можна отримати англомовну версію низки документів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В мобільному додатку сервісу "Дія" з'явилась можливість отримати англомовну версію низки документів. Йдеться про закордонний паспорт та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

"Держава в смартфоні - коли не треба йти до спеціалістів, щоб отримати документ англійською! Достатньо відкрити застосунок "Дія", - пише пресслужба.

Нова функція дозволяє отримати англомовну версію низки документів, а саме:

  • закордонний паспорт;
  • техпаспорт;
  • посвідчення водія.

В &quot;Дії&quot; можна отримати англомовну версію низки документів: інструкція

Фото: в "Дії" можна отримати англомовну версію низки документів (t.me/diia_gov)

Як скористатись сервісом:

  • зайдіть у застосунок;
  • знайдіть документ, який треба перекласти;
  • натисніть на три крапки в правому нижньому кутку документа;
  • натисніть "Перекласти англійською".

"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів тим часом підтримав запуск сервісу для держслужбовців "Дія.Офіс", який допоможе цифровізувати роботу та зробити її більш прозорою.

Тим часом в "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.

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