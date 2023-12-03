В "Дії" можна отримати англомовну версію низки документів: інструкція
В мобільному додатку сервісу "Дія" з'явилась можливість отримати англомовну версію низки документів. Йдеться про закордонний паспорт та інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
"Держава в смартфоні - коли не треба йти до спеціалістів, щоб отримати документ англійською! Достатньо відкрити застосунок "Дія", - пише пресслужба.
Нова функція дозволяє отримати англомовну версію низки документів, а саме:
- закордонний паспорт;
- техпаспорт;
- посвідчення водія.
Фото: в "Дії" можна отримати англомовну версію низки документів (t.me/diia_gov)
Як скористатись сервісом:
- зайдіть у застосунок;
- знайдіть документ, який треба перекласти;
- натисніть на три крапки в правому нижньому кутку документа;
- натисніть "Перекласти англійською".
"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів тим часом підтримав запуск сервісу для держслужбовців "Дія.Офіс", який допоможе цифровізувати роботу та зробити її більш прозорою.
Тим часом в "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.
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