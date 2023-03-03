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В "Дії" можна обрати нову назву для Південно-Західної залізниці: як проголосувати

Фото: в "Дії" можна обрати нову назву для Південно-західної залізниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня українці матимуть змогу обрати нову назву для Південно-Західної залізниці в "Дії", аби вона більше не мала жодного зв’язку з країною-агресором.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як пояснив Федоров, залізниця розташована на півночі України, однак отримала назву ще в часи Російської імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною.

"Вибрати можна серед 4 варіантів. Заходьте в "Дію" та долучайтеся до українізації залізниці. Опитування триватиме до 10 березня. Вдячний за кожен голос. Це допомагає будувати електронну демократію", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" планує перейменувати філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця".

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