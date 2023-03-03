RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Дия" можно выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги: как проголосовать

Фото: в "Дия" можно выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели украинцы смогут выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги в "Дия", чтобы она больше не имела никакой связи со страной-агрессором.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как пояснил Федоров, железная дорога расположена на севере Украины, однако получила название еще во времена Российской империи, когда Украину считали ее юго-западной частью.

"Выбрать можно среди 4 вариантов. Заходите в "Дия" и присоединяйтесь к украинизации железной дороги. Опрос будет продолжаться до 10 марта. Благодарен за каждый голос. Это помогает строить электронную демократию", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" планирует переименовать филиалы "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяЮЗЖД