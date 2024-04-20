Дії доводяться до автоматизму. Прикордонники показали, як тренується "Сталевий кордон"
Штурмовики бригади "Сталевий кордон" тренуються до того часу, поки всі навички доведуться до автоматизму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
За даними ДПСУ, спочатку прикордонники проходять базові заняття - поводження зі зброєю, вогнева підготовка та техніка безпеки.
Наступним етапом є поглиблення знань та навичок, а саме:
- стрільба з кулемета,
- зачистка окопів та бліндажів,
- робота у двійках,
- евакуація поранених,
- тактична медицина.
Прикордонники наголосили, що тренування проходять з урахуванням наявного бойового досвіду та за стандартами НАТО.
"Інструктори встигають приділити увагу кожному військовому окремо", - сказали в ДПСУ.
Робота "Сталевого кордону" на фронті
Нагадаємо, ми повідомляли, що українські прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ Р-340РП "Поле-21".
Крім того, на рахунку "Сталевого кордону" також ліквідація російського "Урагану", який обстрілював Харківську область, та комплексу "Муром-П".
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