Действия доводятся до автоматизма. Пограничники показали, как тренируется "Сталевий кордон"

Штурмовики бригады "Сталевий кордон" тренируются до тех пор, пока все навыки приведутся к автоматизму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Инструкторы успевают уделить внимание каждому военному в отдельности", - сказали в ГПСУ.

Пограничники подчеркнули, что тренировки проходят с учетом имеющегося боевого опыта и по стандартам НАТО.

Следующим этапом является углубление знаний и навыков, а именно:

По данным ГПСУ, сначала пограничники проходят базовые занятия - обращение с оружием, огневая подготовка и техника безопасности.

Работа "Сталевого кордону" на фронте

Напомним, мы сообщали, что украинские пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Р-340РП "Поле-21".

Кроме того, на счету "Сталевого кордону" также ликвидация российского "Урагана", который обстреливал Харьковскую область, и комплекса "Муром-П".

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