ua en ru
Сб, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Действия доводятся до автоматизма. Пограничники показали, как тренируется "Сталевий кордон"

Украина, Суббота 20 апреля 2024 17:52
UA EN RU
Действия доводятся до автоматизма. Пограничники показали, как тренируется "Сталевий кордон" Фото: пограничники показали, как проходит тренировка (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Штурмовики бригады "Сталевий кордон" тренируются до тех пор, пока все навыки приведутся к автоматизму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным ГПСУ, сначала пограничники проходят базовые занятия - обращение с оружием, огневая подготовка и техника безопасности.

Следующим этапом является углубление знаний и навыков, а именно:

  • стрельба из пулемета,
  • зачистка окопов и блиндажей,
  • работа в двойках,
  • эвакуация раненых,
  • тактическая медицина

Пограничники подчеркнули, что тренировки проходят с учетом имеющегося боевого опыта и по стандартам НАТО.

"Инструкторы успевают уделить внимание каждому военному в отдельности", - сказали в ГПСУ.

Работа "Сталевого кордону" на фронте

Напомним, мы сообщали, что украинские пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Р-340РП "Поле-21".

Кроме того, на счету "Сталевого кордону" также ликвидация российского "Урагана", который обстреливал Харьковскую область, и комплекса "Муром-П".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Пограничная служба Пограничники
NEWS
Нападавшими оказались военные. Что известно о расстреле полицейских в Винницкой области
Нападавшими оказались военные. Что известно о расстреле полицейских в Винницкой области
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил