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У "Дії" буде недоступне бронювання: коли відновиться робота сервісу

Понеділок 10 березня 2025 20:39
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У "Дії" буде недоступне бронювання: коли відновиться робота сервісу Ілюстративне фото: у "Дії" буде недоступне бронювання 11 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Портал "Дія" призупинить функцію бронювання у вівторок, 11 березня. Функція не буде працювати з 09:00 до 18:00 через технічні вдосконалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".

"Команда "Дії" вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що послугою можна буде скористатись вже завтра після 18:00.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці за кордоном отримають можливість дистанційного оформлення бронювання від мобілізації. Для цього відкриють спеціальні центри.

Ми писали про те, що Кабінет міністрів спростив правила бронювання працівників газової сфери.

Детально про те, як забронювати працівника через "Дію" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялось, що Міністерство цифрової трансформації забезпечить безперебійну роботу спрощеної системи перебронювання через "Дію" з 22 січня до 1 березня. Критичні підприємства зможуть оформити бронювання без 72-годинного очікування.

Однак нещодавно Кабмін також ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних та визначення критично важливих підприємств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Мобілізація в Україні Бронювання від мобілізації Дія
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