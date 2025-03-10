В "Дії" будет недоступно бронирование: когда возобновится работа сервиса
Портал "Дія" приостановит функцию бронирования во вторник, 11 марта. Функция не будет работать с 09:00 до 18:00 из-за технических усовершенствований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
"Команда "Дії" совершенствует взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что услугой можно будет воспользоваться уже завтра после 18:00.
Бронирование от мобилизации
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы за рубежом получат возможность дистанционного оформления бронирования от мобилизации. Для этого откроют специальные центры.
Мы писали о том, что Кабинет министров упростил правила бронирования работников газовой сферы.
Подробно о том, как забронировать работника через "Дію" - читайте в материале РБК-Украина.
Также сообщалось, что Министерство цифровой трансформации обеспечит бесперебойную работу упрощенной системы перебронирования через "Дію" с 22 января до 1 марта. Критические предприятия смогут оформить бронирование без 72-часового ожидания.
Однако недавно Кабмин также принял изменения в порядок бронирования военнообязанных и определения критически важных предприятий.
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