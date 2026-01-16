"Диявольськи цинічна стратегія": британські ЗМІ розсекретили новий план Путіна щодо України

Заступник редактора журналу The Spectator Оуен Метьюз у статті, опублікованій взимку 2026 року, заявив, що російська армія посилила атаки на енергетичну систему України в період різкого похолодання, намагаючись зробити міста непридатними для життя.

Після кількох невдалих зимових кампаній Кремль, за оцінкою автора матеріалу, підійшов до моменту, коли стратегія використання холоду як зброї може дати результат.

При температурах до -16 градусів удари завдаються по системах опалення, електромережах і об'єктах життєзабезпечення.

Масштаб ударів і наслідки

"Протягом минулого тижня Росія завдала Україні безпрецедентного удару, випустивши майже 1100 дронів, 890 керованих бомб і понад 50 ракет, включно з гіперзвуковою ракетою "Ліщина", націлених на електростанції та житлові будинки в умовах жорстокої холодної погоди", - зазначив автор.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці атаки "цинічним терором", наголосивши, що понад тисяча будівель залишилися без опалення.

З кінця грудня без світла і тепла тимчасово залишалися Одеса, Суми, Дніпро, Харків, Житомир, Запоріжжя, а також окремі райони Києва та передмістя.

Ризик нової хвилі біженців

Автор вказує, що руйнування тепломереж взимку має довгостроковий ефект: замерзла вода розриває труби, а відновлення стає неможливим до весни.

У таких умовах багато українців опиняються перед важким вибором - залишатися без базових умов або покинути країну. За даними Держприкордонслужби, пасажиропотік через кордон на початку року зріс приблизно на 27%.

Тиск на Європу

У статті зазначається, що низка країн ЄС уже готується до можливого нового припливу біженців. Німеччина, Польща, Чехія та Нідерланди коригують підходи до підтримки українців на тлі зростання втоми та бюджетних обмежень. Автор вважає, що мета Кремля - створити політичний тиск на європейські столиці через гуманітарну кризу.

"Стратегія Путіна щодо позбавлення житла українського населення є диявольськи цинічною. Але ця стратегія може виявитися руйнівно ефективною", - підсумовує він.