"Диявол у деталях": Мадяр розповів про розбіжності в ЄС щодо вступу України

Мадяр назвав угоду з Україною щодо мовних, культурних, політичних та освітніх прав угорської меншини на Закарпатті "історичною" і підтвердив, що саме вона дозволила Будапешту погодитися на відкриття першого кластера.

Застереження щодо решти кластерів

Водночас прем'єр заявив, що Угорщина – "не єдина" країна, яка має застереження щодо негайного відкриття всіх інших кластерів.

"Далі йдуть розбіжності: хтось хоче відкрити відразу все, хтось лише окремі розділи, ми ж говоримо – ми щойно відкрили перший кластер", – пояснив Мадяр.

За його словами, Будапешт виступає за вступ "заснований на заслугах і результатах". Мадяр попередив, що подвійні стандарти – прискорення для України і повільний процес для Західних Балкан – були б "нечесними і не прагматичними".

"Не можна мати два різні підходи до розширення", – наголосив він.

"Диявол у деталях"

Мадяр визнав, що серед 27 країн-членів складно знаходити компроміси, але додав, що працюватиме над цим. "Одна річ – підготовлений документ, інша – що йдеться у залі засідань", – підсумував він.