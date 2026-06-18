"Дьявол в деталях": Мадьяр рассказал о разногласиях в ЕС по поводу вступления Украины

Премьер-министр Венгрии назвал соглашение с Украиной о правах национальных меньшинств "историческим", но заявил, что позиции стран-членов ЕС по поводу дальнейшего открытия кластеров «сильно расходятся».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

Мадьяр назвал соглашение с Украиной о языковых, культурных, политических и образовательных правах венгерского меньшинства в Закарпатье "историческим" и подтвердил, что именно оно позволило Будапешту согласиться на открытие первого кластера.

Оговорки относительно остальных кластеров

В то же время премьер заявил, что Венгрия - "не единственная" страна, у которой есть оговорки относительно немедленного открытия всех остальных кластеров.

"Далее идут разногласия: кто-то хочет открыть сразу всё, кто-то - только отдельные разделы, а мы говорим: мы только что открыли первый кластер", - пояснил Мадьяр.

По его словам, Будапешт выступает за вступление, "основанное на заслугах и результатах". Мадьяр предупредил, что двойные стандарты - ускоренный процесс для Украины и медленный процесс для Западных Балкан - были бы "нечестными и непрагматичными".

"Нельзя иметь два разных подхода к расширению", – подчеркнул он.

"Дьявол в деталях"

Мадьяр признал, что среди 27 стран-членов сложно находить компромиссы, но добавил, что будет работать над этим. "Одно дело - подготовленный документ, другое - то, о чем говорят в зале заседаний", - подытожил он.