Діятимуть три черги графіків відключень. "Укренерго" описало ситуацію зі світлом

Протягом доби:

до 10:00 діяли 3 черги графіків погодинних відключень;

з 10:00 до 13:00 - обсяг обмежень було зменшено до 2 черг графіків;

з 13:00 до кінця доби - знову діятимуть 3 черги.

Обмеження застосовуються через зростання спеки. Вдень, в середньому, очікується до +32.

Також сьогодні у вечірні години планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн. Експорт не відбувається та не передбачається.

Відключення світла

Станом на зараз без електропостання залишаються 491 населений пункт. Через бойові дії знеструмлення зафіксовані у Херсонській та Донецькій областях.

Зокрема через технічні причини, а також негоду знеструмлення є у Житомирській, Хмельницький, Тернопільській, Львівській областях.

"Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі", - додає "Укренерго".

Ситуація зі світлом в Україні

Протягом останніх місяців ворог посилив масовані обстріли проти України. Зокрема під удар потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури, що спровокувало повернення графіків відключення.

За словами генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка, цієї зими відключення світла в Україні можуть бути й по 12 годин. Це є базовим прогнозом, у зв'язку з чим ситуація може стати кращою, або ж гіршою.