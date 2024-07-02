Будут действовать три очереди графиков отключений. "Укрэнерго" описало ситуацию со светом

В течение суток:

до 10:00 действовали 3 очереди графиков почасовых отключений;

с 10:00 до 13:00 - объем ограничений был уменьшен до 2 очередей графиков;

с 13:00 до конца суток - снова будут действовать 3 очереди.

Ограничения применяются из-за роста жары. Днем, в среднем, ожидается до +32.

Также сегодня в вечерние часы планируется аварийное снабжение из соседних европейских стран. Экспорт не происходит и не предполагается.

Отключение света

По состоянию на сейчас без электроснабжения остаются 491 населенный пункт. Из-за боевых действий обесточивание зафиксированы в Херсонской и Донецкой областях.

В частности, по техническим причинам, а также непогоды обесточивание есть в Житомирской, Хмельницкий, Тернопольской, Львовской областях.

"Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи", - добавляет "Укрэнерго".

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев враг усилил массированные обстрелы против Украины. В частности под удар попадали объекты энергетической инфраструктуры, что спровоцировало возвращение графиков отключения.

По словам генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, этой зимой отключения света в Украине могут быть и по 12 часов. Это является базовым прогнозом, в связи с чем ситуация может стать лучше, или же хуже.