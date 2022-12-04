ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Діятиму нахабно. Солдат РФ скаржиться на відсутність належних виплат, - ГУР

Новость на русском →
Москва, Неділя 04 грудня 2022 18:37
Діятиму нахабно. Солдат РФ скаржиться на відсутність належних виплат, - ГУР Фото: солдат РФ поскаржився на відсутність належних виплат (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський військовий у перехопленні ГУР поскаржився дружині на порожні обіцянки щодо належних йому виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

"Жодні гроші все ще не прийшли. Губернаторські якісь ще мають бути. Але нічого нема. Взагалі жерсть. І тут взагалі жодних кінців. Усі плечима тільки поводять, і все. Потрібно до прокуратури йти. Як тільки починаєш робити все це на повний голос, то відразу приходять гроші. Далі вже діятиму нахабно.", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Вторгнення Росії до України Главное управление разведки
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії