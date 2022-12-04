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Буду действовать нагло. Солдат РФ жалуется на отсутствие положенных выплат, - ГУР

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Москва, Воскресенье 04 декабря 2022 18:37
Буду действовать нагло. Солдат РФ жалуется на отсутствие положенных выплат, - ГУР Фото: солдат РФ пожаловался на отсутствие положенных выплат (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский военный в перехвате ГУР пожаловался супруге на пустые обещания касательно положенных ему выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного управления разведки МО Украины.

"Никакие деньги все еще не пришли. Губернаторские какие-то еще должны быть. Но ничего нет. Вообще жесть. И тут вообще никаких концов. Все плечами только поводят, и все. Нужно в прокуратуру идти. Как только начинаешь делать все это на всеуслышание, то сразу приходят деньги. Дальше уже буду действовать нагло", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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