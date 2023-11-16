Діяли за вказівками в Telegram. Прикордонники затримали чергову групу ухилянтів

"Отримавши інформацію від оперативників, прикордонний наряд виявив пʼятьох порушників, які рухалися в бік кордону на Одещині. Чоловіки кинулись тікати, проте попереджувальний постріл їх зупинив. З’ясувалося, що затримані діяли за вказівками організаторів трансферу з телеграм-каналу", - пише пресслужба.

Фото: прикордонники затримали чергову групу ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Згідно з вказівками маршрут нібито повинне був вивести ухилянтів на територію суміжної країни. "Послуга" коштувала від 3500 до 4000 доларів США з кожного.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Закарпатті затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, аби втекти до Румунії.