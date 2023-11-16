Действовали по указаниям в Telegram. Пограничники задержали очередную группу уклонистов

"Получив информацию от оперативников, пограничный наряд обнаружил пятерых нарушителей, которые двигались в сторону границы в Одесской области. Мужчины бросились бежать, однако предупредительный выстрел их остановил. Выяснилось, что задержанные действовали по указаниям организаторов трансфера из телеграмм-канала", - пишет пресс-служба.

Фото: пограничники задержали очередную группу уклонистов (t.me/DPSUkr)

Согласно указаниям маршрут якобы должен был вывести уклонистов на территорию сопредельной страны. "Услуга" стоила от 3500 до 4000 долларов США с каждого.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Закарпатье задержали мужчину, который в течение трех дней бродил по горам, чтобы сбежать в Румынию.