"Дія" запускает бета-тест новых услуг: как принять участие

Мінцифри запускает бета-тест документов на английском и шеринга автомобилей в приложении "Дія" и приглашает украинцев принять в нем участие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

Он отметил, что 9 млн украинцев выехали за границу с начала полномасштабного российского вторжения. Большое количество людей не успело взять с собой бумажные документы. Поэтому в "Дію" хотят добавить документы на английском, чтобы украинцы смогли ими пользоваться за рубежом.

"Проводим бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта. Проверим, корректно ли работает переключение речи, подтягиваются ли фото. Если вы за границей и ждали эту функцию в "Дії" - регистрируйтесь", - написал Федоров.

Также министр цифровой трансформации отметил, что в приложении восстанавливают шеринг авто, и нужно протестировать работу услуги. Он отметил, что принять участие в бета-тесте должны одновременно 2 человека - владелец машины и водитель, который хочет воспользоваться ею.

Приобщиться к бета-тесту можно по ссылке.