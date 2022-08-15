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"Дія" запускає бета-тест нових послуг: як взяти участь

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Понеділок 15 серпня 2022 19:49
"Дія" запускає бета-тест нових послуг: як взяти участь Фото: "Дія" запускає бета-тест нових послуг (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мінцифри запускає бета-тест документів англійською і шерингу автомобілів у додатку "Дія" та запрошує українців взяти у ньому участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він зазначив, що 9 млн українців виїхали за кордон з початку повномасштабного російського вторгнення. Велика кількість людей не встигла взяти з собою паперові документи. Тому у "Дію" хочуть додати документи англійською, щоб українці змогли ними користатися за кордоном.

"Проводимо бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта. Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в "Дії" - реєструйтеся", - написав Федоров.

Також міністр цифрової трансформації зазначив, що у додатку відновлюють шеринг авто, і потрібно протестувати роботу послуги. Він зазначив, що взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини - власник машини та водій, який хоче скористатися нею.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

Нагадаємо, у додаток "Дія" планують додати пенсійне посвідчення та посвідку на постійне або тимчасове проживання.

Окрім того, у "Дію" можуть додати послугу купівлі військових облігаціх, а також можливість отримання іпотеки від держави.

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Дія Минцифра Михайло Федоров
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