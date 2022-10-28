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"Дія" запускає бета-тест програми іпотеки "єОселя": як подати заявку

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування програми доступного кредитування "єОселя" у додатку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Якщо ви вже намагалися отримати іпотеку, то знаєте, що це доволі складний процес. Ми ж спростили його до кнопки "Почати" в послузі "єОселя" в меню послуг "Дії". Далі ваші дані підтягуються з реєстрів автоматично. Надсилаєте заяву в один чи кілька банків і чекаєте на рішення про видачу кредиту", - написав він.

Програма дозволить придбати житло з пільговими відсотковими ставками.

Так, на першому етапі взяти кредит на житло під 3% зможуть військові за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, що працюють у державному та комунальному секторах.

При цьому з січня 2023 року програму розширять для інших категорій. Їм буде доступний кредит під 7%. Повний перелік категорій - за посиланням.

"Якщо ви відповідаєте вимогам програми, долучайтеся до тестування "єОселі" в "Дії". Заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми", - додав Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що державна програма кредитування "єОселя" запрацювала в тестовому режимі. Що потрібно для отримання іпотечного кредиту - читайте за посиланням.

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Михайло ФедоровДія СітіМіністерство цифрової трансформації