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"Дія" запускает бета-тест программы ипотеки "єОселя": как подать заявку

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя" в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Если вы уже пытались получить ипотеку, то знаете, что это достаточно сложный процесс. Мы же упростили его к кнопке "Начать" в услуге "єОселя" в меню услуг "Дія". Далее ваши данные подтягиваются из реестров автоматически. Отправляете заявление в один или несколько банков и ждете решения о выдаче кредита", - написал он.

Программа позволит приобрести жилье по льготным процентным ставкам.

Так, на первом этапе взять кредит на жилье под 3% могут военные по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

При этом с января 2023 программу расширят для других категорий. Им будет доступен кредит под 7%. Полный перечень категорий - по ссылке.

"Если вы отвечаете требованиям программы, присоединяйтесь к тестированию "єОселя" в "Дії". Заявление будет проходить реальный процесс, и решения банков будут настоящими", - добавил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало, что государственная программа кредитования "єОселя" заработала в тестовом режиме. Что нужно для получения ипотечного кредита - читайте по ссылке.

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Михаил ФедоровДия СитиМинистерство цифровой трансформации