"Дія" стане платною? В Мінцифри розвіяли чутки та пояснили, що зміниться

"Так, багато було чуток і, так би мовити, поширювали різну інформацію стосовно ДП "Дія", але насправді все дуже просто", - зазначила вона.

Коваль нагадала, що в липні минулого року Господарський кодекс був скасований. Відповідно до змін всі державні підприємства мають змінити організаційно-правову форму. За її словами, різні держпідприємства починають цю процедуру залежно від оргструктури.

"У даному випадку, коли ми говоримо про ДП "Дія", то воно перетвориться в акціонерне товариство, всі акції будуть належати державі, тому державне підприємство продовжить працювати в тому ж самому форматі. На "Дію", на електронні послуги це ніяк не вплине і не впливає також і на їх вартість", - сказала заступниця міністра.

Вартість послуг у "Дії"

Коваль також прокоментувала і вартість послуг. Вона нагадала, що наразі в "Дії" є платна функція - мультишеринг, але його оплачує компанія, яка підключається.

"Всі інші послуги, які стосуються громадян, вони не будуть платними, тому що "Дія" - це державний застосунок, і ці послуги будуть і надалі надаватися в тому форматі, як і надавалися. Плата може стягуватися виключно за послуги, за які плата передбачена відповідно до закону", - підкреслила Коваль.

Вона додала, що плата стягується за послуги, які передбачають адмінзбір або державне мито. Водночас це плата не "Дії", а органу, який відповідно до закону має її отримувати за послугу.