"Дія" станет платной? В Минцифры развеяли слухи и объяснили, что изменится

"Да, много было слухов и, так сказать, распространяли разную информацию относительно ГП "Дія", но на самом деле все очень просто", - отметила она.

Коваль напомнила, что в июле прошлого года Хозяйственный кодекс был отменен. В соответствии с изменениями все государственные предприятия должны изменить организационно-правовую форму. По ее словам, разные госпредприятия начинают эту процедуру в зависимости от оргструктуры.

"В данном случае, когда мы говорим о ГП "Дія", то оно превратится в акционерное общество, все акции будут принадлежать государству, поэтому государственное предприятие продолжит работать в том же самом формате. На "Дію", на электронные услуги это никак не повлияет и не влияет также и на их стоимость", - сказала заместитель министра.

Стоимость услуг в "Дії"

Коваль также прокомментировала и стоимость услуг. Она напомнила, что сейчас в "Дії" есть платная функция - мультишеринг, но его оплачивает компания, которая подключается.

"Все остальные услуги, которые касаются граждан, они не будут платными, потому что "Дія" - это государственное приложение, и эти услуги будут и в дальнейшем предоставляться в том формате, как и предоставлялись. Плата может взиматься исключительно за услуги, за которые плата предусмотрена в соответствии с законом", - подчеркнула Коваль.

Она добавила, что плата взимается за услуги, которые предусматривают админсбор или государственную пошлину. При этом это плата не "Дії", а органа, который в соответствии с законом должен ее получать за услугу.