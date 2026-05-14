"Дія" разослала тревожные push-уведомления пользователям: в сервисе назвали причину сбоя

Украинцы массово получили уведомления о якобы подключении нового устройства к аккаунту Дії. В соцсетях это вызвало волну беспокойства и подозрения относительно возможного взлома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Евгения Бурлакова в Threads .

Пользователи Threads из Украины обсуждают вероятный баг Дії - многие граждане получили уведомления, что доступ к их аккаунтам получили сторонние гаджеты. Оповещения, которые получали пользователи (скриншот: prosto_burlakov в Threads)

В соцсетях инцидент спровоцировал волну дискуссий: пользователи предполагали технические неполадки или даже угрозу утечки персональных данных.

Реакция разработчиков

Как объяснили в команде Дії, причиной стала некорректная работа систем после планового обновления серверов и внутренней инфраструктуры. Именно эти факторы привели к тому, что часть пользователей начала получать ложные уведомления о подключении новых устройств.

Реакция Дии на жалобы пользователей (скриншот: Threads)

В компании официально заверили, что никаких признаков взлома или несанкционированного доступа к аккаунтам не зафиксировано. Сейчас работу системы уже полностью стабилизировали, а причины технического сбоя устранили.

Дополнительная защита

Заметим, что в прошлом году Дія внедрила дополнительную верификацию пользователя через SMS. Смартфоны на базе Android и Huawei получили новый инструмент безопасности.

В сервисе отмечают: если вы приобрели новое устройство и пытаетесь войти в Дію через BankID (например, используя аккаунты ПриватБанка или monobank), система пришлет специальный код.

SMS-подтверждение: код будет приходить на номер, привязанный к вашему банковскому аккаунту. Эта проверка поможет определить, что именно вы пользуетесь Дією, а не кто-то другой.

Контроль доступа: при входе с нового смартфона пользователь получит push-уведомление о подключении нового устройства.

Зачем нужен новый уровень защиты?

Ежедневно услугами в Дії пользуются миллионы украинцев, поэтому команда разработчиков работает над тем, чтобы это было безопасно и без всяких рисков. Новый этап проверки поможет еще лучше защитить доступ к персональным данным, чтобы: