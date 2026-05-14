"Дія" разослала тревожные push-уведомления пользователям: в сервисе назвали причину сбоя
Украинцы массово получили уведомления о якобы подключении нового устройства к аккаунту Дії. В соцсетях это вызвало волну беспокойства и подозрения относительно возможного взлома.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Евгения Бурлакова в Threads.
Пользователи Threads из Украины обсуждают вероятный баг Дії - многие граждане получили уведомления, что доступ к их аккаунтам получили сторонние гаджеты.Оповещения, которые получали пользователи (скриншот: prosto_burlakov в Threads)
В соцсетях инцидент спровоцировал волну дискуссий: пользователи предполагали технические неполадки или даже угрозу утечки персональных данных.
Реакция разработчиков
Как объяснили в команде Дії, причиной стала некорректная работа систем после планового обновления серверов и внутренней инфраструктуры. Именно эти факторы привели к тому, что часть пользователей начала получать ложные уведомления о подключении новых устройств.
Реакция Дии на жалобы пользователей (скриншот: Threads)
В компании официально заверили, что никаких признаков взлома или несанкционированного доступа к аккаунтам не зафиксировано. Сейчас работу системы уже полностью стабилизировали, а причины технического сбоя устранили.
Дополнительная защита
Заметим, что в прошлом году Дія внедрила дополнительную верификацию пользователя через SMS. Смартфоны на базе Android и Huawei получили новый инструмент безопасности.
В сервисе отмечают: если вы приобрели новое устройство и пытаетесь войти в Дію через BankID (например, используя аккаунты ПриватБанка или monobank), система пришлет специальный код.
SMS-подтверждение: код будет приходить на номер, привязанный к вашему банковскому аккаунту. Эта проверка поможет определить, что именно вы пользуетесь Дією, а не кто-то другой.
Контроль доступа: при входе с нового смартфона пользователь получит push-уведомление о подключении нового устройства.
Зачем нужен новый уровень защиты?
Ежедневно услугами в Дії пользуются миллионы украинцев, поэтому команда разработчиков работает над тем, чтобы это было безопасно и без всяких рисков. Новый этап проверки поможет еще лучше защитить доступ к персональным данным, чтобы:
- Посторонние лица не смогли авторизоваться в вашей Дії.
- Мошенники не имели шансов на доступ к информации даже теоретически.
- Пользователи были уверены, что их данные находятся под надежной защитой.