В "Дія" снова произошел сбой

23 февраля в 4:00 по киевскому времени в приложении "Дія" произошел сбой. Это уже вторая подобная ситуация за последние двое суток.

23 февраля в приложении "Дія" повторно завершились два опроса: "Как назвать новый президентский проект?" и "Какая новая цифровая услуга самая полезная для вас?". Как и 22 февраля, в этот раз пользователям пришло огромное количество оповещений.

Изданию РБК-Украина сообщили в Минцифре, что пользователи получили огромное количество уведомления из-за настройки пуш-уведомлений. Несмотря на это, приложение работает – все услуги и документы доступны пользователям.