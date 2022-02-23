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В "Дія" снова произошел сбой

Автор: Сергей Сурепин

23 февраля в 4:00 по киевскому времени в приложении "Дія" произошел сбой. Это уже вторая подобная ситуация за последние двое суток.

Об этом сообщает РБК-Украина.

23 февраля в приложении "Дія" повторно завершились два опроса: "Как назвать новый президентский проект?" и "Какая новая цифровая услуга самая полезная для вас?". Как и 22 февраля, в этот раз пользователям пришло огромное количество оповещений.

Изданию РБК-Украина сообщили в Минцифре, что пользователи получили огромное количество уведомления из-за настройки пуш-уведомлений. Несмотря на это, приложение работает – все услуги и документы доступны пользователям.

Ранее РБК-Украина писало, что сбой в "Дія" произошел 22 февраля.

Также РБК-Украина сообщало, что 15 февраля "Дія" попала под кибератаку.

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Дия