RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У "Дія" знову стався збій

Автор: Сергій Сурепін

23 лютого о 4: 00 за київським часом у додатку "Дія" стався збій. Це вже друга подібна ситуація за останні дві доби.

Про це повідомляє РБК-Україна.

23 лютого в додатку " Дія "повторно завершилися два опитування:" Як назвати новий президентський проект?"і" яка нова цифрова послуга найкорисніша для вас?". Як і 22 лютого, цього разу користувачам прийшла величезна кількість оповіщень.

Виданню РБК-Україна повідомили в Мінцифрі, що користувачі отримали величезну кількість повідомлення через налаштування пуш-повідомлень. Незважаючи на це, додаток працює – всі послуги та документи доступні користувачам.

Раніше РБК-Україна писало, що збій в "Дія" стався 22 лютого.

Також РБК-Україна повідомляло, що 15 лютого " Дія " потрапила під кібератаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія